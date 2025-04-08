Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Врач объяснила, почему нельзя чистить зубы после нанесения средств по уходу за кожей

Врач объяснила, почему нельзя чистить зубы после нанесения средств по уходу за кожей
Нельзя чистить зубы после нанесения крема на кожу
Аудио-версия:
Комментарии

Это может негативно сказаться на здоровье кожи. Об этом предупреждает врач Ри Адель.

Причина заключается в содержании фтора в зубной пасте, который полезен для зубов, но способен вызвать раздражение и другие проблемы при контакте с кожей. Эксперт объясняет, что остатки зубной пасты, попадая на обработанные косметическими средствами участки кожи, особенно вокруг рта, могут спровоцировать развитие периорального дерматита — воспаления, сопровождающегося покраснением, сухостью и появлением мелких прыщиков.

Согласно данным клиники Кливленда, этот вид дерматита чаще всего поражает женщин в возрасте от 25 до 45 лет и связан с использованием определённых косметических средств, в том числе стероидных кремов и увлажнителей. Симптомы заболевания включают шелушение, зуд и образование небольших пузырьков, наполненных жидкостью.

Для предотвращения развития периорального дерматита Ри Адель рекомендует изменить порядок действий: сначала почистить зубы, затем умыться и уже потом наносить средства по уходу за кожей.

Читайте также:
Врач назвала распространённую ошибку при нанесении дезодоранта

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android