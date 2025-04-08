Врач объяснила, почему нельзя чистить зубы после нанесения средств по уходу за кожей

Это может негативно сказаться на здоровье кожи. Об этом предупреждает врач Ри Адель.

Причина заключается в содержании фтора в зубной пасте, который полезен для зубов, но способен вызвать раздражение и другие проблемы при контакте с кожей. Эксперт объясняет, что остатки зубной пасты, попадая на обработанные косметическими средствами участки кожи, особенно вокруг рта, могут спровоцировать развитие периорального дерматита — воспаления, сопровождающегося покраснением, сухостью и появлением мелких прыщиков.

Согласно данным клиники Кливленда, этот вид дерматита чаще всего поражает женщин в возрасте от 25 до 45 лет и связан с использованием определённых косметических средств, в том числе стероидных кремов и увлажнителей. Симптомы заболевания включают шелушение, зуд и образование небольших пузырьков, наполненных жидкостью.

Для предотвращения развития периорального дерматита Ри Адель рекомендует изменить порядок действий: сначала почистить зубы, затем умыться и уже потом наносить средства по уходу за кожей.

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