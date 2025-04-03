FORWARD стал первым российским брендом спортивной одежды в сети lady & gentleman CITY

Бренд спортивной и casual одежды FORWARD, производитель официальной экипировки сборных команд России, объявил о начале сотрудничества с сетью мультибрендовых магазинов lady & gentleman CITY. FORWARD стал первым российским брендом спортивной одежды, представленным в этой сети.

Как указано на официальном сайте lady & gentleman CITY, FORWARD предлагает две основные коллекции: SPORT и СASUAL. Также уточняется, что спортивная одежда FORWARD тестируется профессиональными атлетами. С 2020 года компания является генеральным спонсором Паралимпийского комитета России. Бренд экипировал российскую делегацию на Паралимпиадах в Токио (2021), Пекине (2022) и Париже (2024).

Генеральный директор FORWARD Виталий Цыганков отметил:

Партнёрство с lady & gentleman CITY — это не только возможность расширить нашу аудиторию, но и шанс предложить нашим клиентам стильные решения, которые соответствуют их образу жизни. Мы стремимся к тому, чтобы каждый наш покупатель чувствовал себя уверенно и комфортно в нашей одежде.

Игорь Григораш, вице-президент компании «Трейд Менеджмент», управляющей сетью lady & gentleman CITY, добавил:

Мы рады приветствовать FORWARD в нашей сети. Эта коллекция идеально вписывается в концепцию наших магазинов, и мы уверены, что наши покупатели оценят стиль и качество продукции FORWARD. В условиях растущего спроса на российские бренды и здоровый образ жизни такое партнёрство открывает новые возможности для роста, укрепления лояльности клиентов и создания уникальных предложений на рынке.

В ближайшее время одежда FORWARD станет доступна в интернет-магазине lady & gentleman CITY.

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