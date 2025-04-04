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В ночь на 5 апреля на Землю обрушится магнитная буря

В ночь на 5 апреля на Землю обрушится магнитная буря
Ночью 5 апреля на Землю обрушится магнитная буря
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Специалисты Лаборатории солнечной астрономии и Института космических исследований РАН предупредили о возможной магнитной буре уровня G1. Согласно прогнозам учёных, она может начаться в ночь с 4 на 5 апреля, около полуночи по московскому времени, и будет продолжаться примерно до шести часов утра.

Учёные сообщают, что в этот период магнитосфера Земли останется возбуждённой, и полное восстановление геомагнитного фона прогнозируется только ближе к вечеру. Вероятность такого события оценивается в 51%.

Хотя буря будет иметь небольшую интенсивность, она всё же может оказать влияние на состояние метеочувствительных людей. Возможны кратковременные сбои в работе спутниковых и радионавигационных систем. К обеду 5 апреля геомагнитное поле, скорее всего, вернётся в нормальное состояние.

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