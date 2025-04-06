Врач рассказал, на какие болезни указывает кашель с кровью

В России в конце марта стала распространяться информация о неизвестном вирусе, который провоцирует кашель с кровью. Позже в Роспотребнадзоре сообщили, что такой симптом у пациентов вызвала микоплазменная пневмония.

Дмитрий Карпенко — кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета — рассказал о возможных причинах кровохаркания.

Это выделение из дыхательных путей мокроты, содержащей прожилки или сгустки крови.

Чаще всего причиной неопасного кровохаркания становятся острые бронхиты, бронхоэктазы и пневмонии. Также кровь в мокроте может появляться при инфекционных заболеваниях верхних дыхательных путей и вирусных бронхитах, подчеркнул эксперт.

Причиной обильного выделения крови во время кашля нередко становятся туберкулёз, муковисцидоз и рак лёгких. Если объём выделенной крови превышает 600 мл в сутки, это уже расценивается как угрожающее жизни состояние, подчеркнул Дмитрий Карпенко.

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