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Поднятие тяжестей может замедлить старение мозга и защитить от этой болезни

Поднятие тяжестей может замедлить старение мозга и защитить от этой болезни
Поднятие тяжестей может замедлить старение мозга
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Учёные из Государственного университета Кампинас (UNICAMP) в Бразилии показали, что регулярные силовые тренировки могут значительно улучшить когнитивные функции и структуру мозга у пожилых людей. В исследовании, опубликованном в журнале GeroScience, приняли участие 44 человека с лёгкими когнитивными нарушениями.

По словам авторов, участники, занимающиеся силовыми тренировками дважды в неделю, демонстрировали заметное улучшение вербальной эпизодической памяти. Между тем у добровольцев из контрольной группы наблюдалось ухудшение показателей.

Исследование показало, что силовые тренировки способны обратить вспять лёгкие когнитивные нарушения, улучшая общие когнитивные способности и структурные характеристики мозга. Учёные предполагают, что долгосрочные тренировки могут ещё сильнее замедлять развитие деменции.

Тренировки стимулируют выработку важных белков, таких как фактор роста нейронов (BDNF), и снижают воспаление в организме, что критически важно для предотвращения нейродегенерации, объяснили учёные.

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