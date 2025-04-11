Раскрыты последствия частых пропусков завтрака

Отказ от утреннего приёма пищи может быть чреват подрывом не только физического, но и психологического здоровья. Эндокринолог Дарья Хайкина объяснила, почему не стоит пропускать завтрак. По словам врача, есть по утрам важно для того, чтобы восстановить упавший за ночь уровень сахара в крови.

Когда уровень сахара в крови падает, организм воспринимает это как стрессовую ситуацию и запускает выделение кортизола, задача которого – повысить концентрацию глюкозы в крови за счёт собственных резервов организма (гликоген из печени, аминокислоты из мышц). Кортизол здесь выступает как «будильник», который будит нас, чтобы мы могли позавтракать. Когда человек завтракает и глюкоза поступает в кровь из пищи, организм получает сигнал, что опасности нет, и уровень кортизола снижается. Если же пропустить завтрак, то кортизол не снижается. За счёт этого наш организм находится в длительном стрессе, — рассказала Хайкина.

Врач подчеркнула, что благодаря плотному завтраку человек теряет потребность в частых и вредных перекусах. Особенно это касается сладкого. Утренний приём пищи позволяет запастись достаточным количеством энергии.

Опять же, это связано с ночным снижением уровня глюкозы. После завтрака тяга к сладкому снижается, потому что стабилизируется уровень сахара в крови. Когда человек пропускает утренний приём пищи, организм начинает искать быстрый источник энергии – и это обычно сладкое. Завтрак же, особенно сбалансированный, постепенно поднимает уровень глюкозы и поддерживает его стабильным в течение нескольких часов. В итоге нет резких скачков сахара и мозг не требует срочно съесть что-то сладкое, чтобы восполнить дефицит энергии, — объяснила эксперт.

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