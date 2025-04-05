Жительница Британии два года не могла самостоятельно есть из-за последствий этого вируса

У женщины начались серьёзные проблемы с желудком. Жительница Великобритании Джесс Карлсон два года не могла самостоятельно есть из-за редкого проявления постковидного синдрома. По словам пациентки, она заразилась COVID-19 в 2023 году. Врачам пришлось ввести её в искусственную кому и установить зонд для кормления.

Вирус вызвал у меня хронические проблемы с желудком. Из-за этого меня каждый раз рвало после еды, — поделилась Джесс.

Карлсон рассказала, что ей поставили диагноз гастропарез, при котором мышцы желудка не могут сокращаться правильно и переваривать пищу. Для того чтобы помочь пациентке, врачи установили ей желудочный кардиостимулятор.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Манная каша может быть опасна для людей с этими особенностями организма