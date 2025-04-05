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Жительница Британии два года не могла самостоятельно питаться из-за последствий ковида

Жительница Британии два года не могла самостоятельно есть из-за последствий этого вируса
Женщина два года не могла есть после коронавируса
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У женщины начались серьёзные проблемы с желудком. Жительница Великобритании Джесс Карлсон два года не могла самостоятельно есть из-за редкого проявления постковидного синдрома. По словам пациентки, она заразилась COVID-19 в 2023 году. Врачам пришлось ввести её в искусственную кому и установить зонд для кормления.

Вирус вызвал у меня хронические проблемы с желудком. Из-за этого меня каждый раз рвало после еды, — поделилась Джесс.

Карлсон рассказала, что ей поставили диагноз гастропарез, при котором мышцы желудка не могут сокращаться правильно и переваривать пищу. Для того чтобы помочь пациентке, врачи установили ей желудочный кардиостимулятор.

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