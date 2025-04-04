Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Мужчина подтянулся за сутки 10001 раз и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Мужчина подтянулся за сутки 10 001 раз и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Труэтт Хейнс
Аудио-версия:
Комментарии

Это уже третья попытка спортсмена. Труэтт Хейнс из США установил мировой рекорд по подтягиваниям, выполнив 10 001 повторение за сутки. Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннесса и вернул себе титул, который два года назад удерживал всего несколько часов.

Тогда Труэтт подтянулся за сутки 8100 раз, однако через два часа после фиксации рекорда титул чемпиона перешёл к Гарри Ллойду из Австралии. Хейнс решил не останавливаться и пробовать до тех пор, пока звание рекордсмена прочно не закрепится за ним.

У меня нет сверхспособностей, но у меня есть сила воли. Даже если мне понадобятся для этого годы, я не остановлюсь, пока не приду к своей цели, — заявил атлет.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Хозяин 30-летней кошки раскрыл секреты продолжительной жизни питомицы
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android