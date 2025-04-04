Мужчина подтянулся за сутки 10 001 раз и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Это уже третья попытка спортсмена. Труэтт Хейнс из США установил мировой рекорд по подтягиваниям, выполнив 10 001 повторение за сутки. Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннесса и вернул себе титул, который два года назад удерживал всего несколько часов.

Тогда Труэтт подтянулся за сутки 8100 раз, однако через два часа после фиксации рекорда титул чемпиона перешёл к Гарри Ллойду из Австралии. Хейнс решил не останавливаться и пробовать до тех пор, пока звание рекордсмена прочно не закрепится за ним.

У меня нет сверхспособностей, но у меня есть сила воли. Даже если мне понадобятся для этого годы, я не остановлюсь, пока не приду к своей цели, — заявил атлет.

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