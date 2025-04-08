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Продукты, которых следует избегать, если вы хотите снизить артериальное давление

Продукты, которых следует избегать, если вы хотите снизить артериальное давление
Этих продуктов нужно избегать при гипертонии
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Гипертония резко повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты British Heart Foundation назвали продукты, которых следует избегать при высоком артериальном давлении.

Соль. Эксперты рекомендуют ограничить потребление соли до шести граммов в день. Она содержится не только в солёных закусках, но и в хлебе, мясных изделиях и сухих завтраках. Всегда обращайте внимание на состав продукта, призывают эксперты.

Сахар и жир. Эти компоненты могут привести к набору веса, что усугубляет проблему гипертонии. Постарайтесь ограничить сладости и жирные блюда.

Алкоголь. Злоупотребление алкоголем ведёт к повышению давления и увеличению веса.

Кофеин. Хотя кофеин в умеренных количествах обычно безвреден, у некоторых людей он может временно повышать давление. Будьте осторожны с употреблением чая, кофе, энергетиков и шоколада.

Кроме того, специалисты советуют заменять рафинированные углеводы (белый хлеб, макароны) на цельнозерновые аналоги и выбирать постные источники белка, такие как курица, рыба и бобы. Эти изменения в рационе помогут контролировать вес и поддерживать здоровое артериальное давление.

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