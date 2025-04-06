Шоу «Титаны», 2-й сезон, 11-я серия: во сколько начинается, что ждёт участников

В прошлом выпуске из борьбы выбыли 10 атлетов. В воскресенье, 6 апреля, ТНТ покажет 11-ю серию шоу «Титаны». Искусственный интеллект подготовил для участников проекта новое испытание — оно обещает быть ещё сложнее и серьёзнее.

Напомним, по итогам прошлого выпуска проект покинули Роберт Фахретдинов, Кевин Акуабу, Дмитрий Демчук, Константин Митин, Александр Третьяков, Искандаргаджи Талканов, Александр Миронов, Софья Александрова, Александр Лепихов, Евгений Кузнецов.

Новый выпуск шоу выйдет в 21:00 мск. Посмотреть эфир можно будет на сайте телеканала или на Rutube-канале «Титаны».

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