Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Эд Ширан показал себя без футболки и высмеял фитнес-блогеров

Эд Ширан показал себя без футболки и высмеял фитнес-блогеров
Эд Ширан
Аудио-версия:
Комментарии

Артист удивил поклонников. Эд Ширан опубликовал в своём личном блоге шуточный видеоролик, в котором высмеял блогеров, показывающих идеальную жизнь. Певец продемонстрировал, как просыпается рано утром для того, чтобы пойти в спортзал.

Эд Ширан

Эд Ширан

Фото: Из личного архива Эда Ширана

Для кадров Ширан позировал без футболки. Подписчики 34-летнего музыканта отметили, что благодаря ему смогли по-новому взглянуть на себя и наконец-то избавиться от комплексов, которые вызывают «идеальные» звёзды.

«Немного скуф, прямо как я», «Все мы по утрам — Эд Ширан», «Ого, а я думал, что никогда не буду таким же, как все эти крутые звёзды. У нас с Эдом гораздо больше общего», «Ребята, пора уже признать, что все мы утром лишний час поспим, а не рванём на тренировку», — пишут поклонники под видео Ширана.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Ева Лонгория показала роскошную фигуру в бикини
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android