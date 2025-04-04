Эд Ширан показал себя без футболки и высмеял фитнес-блогеров

Артист удивил поклонников. Эд Ширан опубликовал в своём личном блоге шуточный видеоролик, в котором высмеял блогеров, показывающих идеальную жизнь. Певец продемонстрировал, как просыпается рано утром для того, чтобы пойти в спортзал.

Эд Ширан Фото: Из личного архива Эда Ширана

Для кадров Ширан позировал без футболки. Подписчики 34-летнего музыканта отметили, что благодаря ему смогли по-новому взглянуть на себя и наконец-то избавиться от комплексов, которые вызывают «идеальные» звёзды.

«Немного скуф, прямо как я», «Все мы по утрам — Эд Ширан», «Ого, а я думал, что никогда не буду таким же, как все эти крутые звёзды. У нас с Эдом гораздо больше общего», «Ребята, пора уже признать, что все мы утром лишний час поспим, а не рванём на тренировку», — пишут поклонники под видео Ширана.

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