Возвращение легкоатлетической эстафеты по Садовому кольцу: регистрация открыта

Садовое кольцо вновь станет центром спортивного притяжения: москвичей ждут историческая легкоатлетическая эстафета, велогонка и возможность побороться за главный приз — автомобиль.

4 апреля в 16:00 открылась регистрация на легкоатлетическую эстафету по Садовому кольцу, которая пройдёт 17 мая. Организатором мероприятия выступает Департамент спорта города Москвы. Для участия в эстафете все желающие могут зарегистрироваться на сайте до 22 апреля.

В этом году после длительного перерыва проведение легкоатлетической эстафеты по Садовому кольцу возобновляется в традиционном формате. Последний раз соревнование проходило в 2012 году. Принять участие в исторической эстафете москвичи вновь смогут 17 мая.

Маршрут эстафеты будет пролегать по всей окружности Садового кольца, а его протяжённость составит 15 км.

Спортивная программа, запланированная на 17 мая:

7:00 — 9:45 — эстафета по Садовому и забег;

10:15 — 13:15 — велогонка, включая этап 5 колец Москвы;

15:00 — 18:30 — велопарад.

Ожидается, что спортивные соревнования на Садовом кольце привлекут к участию более 80 000 участников и до 1 миллиона зрителей. В течение дня состязаний также запланированы выступление кавер-бэнда, торжественное награждение победителей эстафеты и забега на 15 км.

Спортсмены начнут свой старт от здания «РИА Новости» на Зубовском бульваре. Финишной точкой эстафеты станет Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького.

Все участники эстафеты получат памятные финишные медали, а команды победителей и призёров эстафеты (первые три места) будут торжественно награждены. Главным призом для участников эстафеты станет автомобиль «Москвич». Его смогут получить в подарок спортсмены, занявшие первое место в личном зачёте на 15 км (в мужском и женском зачёте).

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.