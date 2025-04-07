Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Шоу Титаны 2 сезон 11 серия: кто ушел, обзор, испытания, результаты 11 выпуска

Кто выбыл в 11-м выпуске шоу «Титаны 2»: результаты испытаний
Шоу «Титаны»
Аудио-версия:
Комментарии

В проекте осталось 40 спортсменов. В 11 выпуске искусственный интеллект подготовил для участников испытание «Эстафета», состоящее из 5 этапов: спеклайн, дробление куска бетона весом 350 кг, метание ядра, прыжки на высоту 5 метров, задание с ледяным бассейном.

Атлеты разделились на 9 команд и соревновались на время. Сборные показали следующие результаты:

  • команда Дарьи Наваррской — 19:42 (худший результат).
  • команда Антона Попова — 15:45.
  • команда Анны Сидоровой — 12:23.
  • команда Даниила Алеева — 16:31.
  • команда Анны Кикиной — 16:00.
  • команда Джамала Атаева
    — 17:05.
  • команда Никиты Нагорнова — 13:43.
  • команда Валида Казанжи — 17:31.
  • команда Владлены Бобровниковой — 15:16.

Сборная, показавшая худший результат, выбыла из борьбы за победу. Сегодня проект покинули: Саша Стоун, Алексей Кислица, Дарья Наваррская, Алексей Худяков, и Олег Виллард.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Кто выбыл в 10-м выпуске шоу «Титаны 2»: результаты испытаний
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android