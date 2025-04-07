Кто выбыл в 11-м выпуске шоу «Титаны 2»: результаты испытаний

В проекте осталось 40 спортсменов. В 11 выпуске искусственный интеллект подготовил для участников испытание «Эстафета», состоящее из 5 этапов: спеклайн, дробление куска бетона весом 350 кг, метание ядра, прыжки на высоту 5 метров, задание с ледяным бассейном.
Атлеты разделились на 9 команд и соревновались на время. Сборные показали следующие результаты:
- команда Дарьи Наваррской — 19:42 (худший результат).
- команда Антона Попова — 15:45.
- команда Анны Сидоровой — 12:23.
- команда Даниила Алеева — 16:31.
- команда Анны Кикиной — 16:00.
- команда Джамала Атаева
— 17:05.
- команда Никиты Нагорнова — 13:43.
- команда Валида Казанжи — 17:31.
- команда Владлены Бобровниковой — 15:16.
Сборная, показавшая худший результат, выбыла из борьбы за победу. Сегодня проект покинули: Саша Стоун, Алексей Кислица, Дарья Наваррская, Алексей Худяков, и Олег Виллард.
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