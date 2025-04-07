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Кто выбыл в 11-м выпуске шоу «Титаны 2»: результаты испытаний

В проекте осталось 40 спортсменов. В 11 выпуске искусственный интеллект подготовил для участников испытание «Эстафета», состоящее из 5 этапов: спеклайн, дробление куска бетона весом 350 кг, метание ядра, прыжки на высоту 5 метров, задание с ледяным бассейном.

Атлеты разделились на 9 команд и соревновались на время. Сборные показали следующие результаты:

команда Дарьи Наваррской — 19:42 (худший результат).

команда Антона Попова — 15:45.

команда Анны Сидоровой — 12:23.

команда Даниила Алеева — 16:31.

команда Анны Кикиной — 16:00.

команда Джамала Атаева

— 17:05.

— 17:05. команда Никиты Нагорнова — 13:43.

команда Валида Казанжи — 17:31.

команда Владлены Бобровниковой — 15:16.

Сборная, показавшая худший результат, выбыла из борьбы за победу. Сегодня проект покинули: Саша Стоун, Алексей Кислица, Дарья Наваррская, Алексей Худяков, и Олег Виллард.

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