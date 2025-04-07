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Синоптик Вильфанд рассказал, когда в Москву вернётся тепло

Синоптик Вильфанд рассказал, когда в Москву вернётся тепло
Когда в Москву вернётся тепло
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни. По его словам, возвращение тёплой погоды ожидается только во второй половине апреля, пишет «РИА Новости».

До этого момента столичные жители столкнутся с очередным снегопадом, который начнётся уже в понедельник, 7 апреля, и продолжится до вторника.

Роман Вильфанд предупредил, что предстоящий снегопад принесёт с собой значительное количество осадков — от половины до полной месячной нормы. Это приведёт к увеличению снежного покрова до 10-15 сантиметров. Только ближе к 15–16 апреля воздух начнёт прогреваться до +10…+12 градусов Цельсия.

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