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На пляжи Анапы выбросило загадочное вещество, похожее на пальмовое масло

На пляжах Анапы обнаружили загадочное вещество, похожее на пальмовое масло
В Анапе на пляжи выбросило странное вещество
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Оперштаб начал расследование. 5 и 6 апреля на пляжи Анапы выбросило странное вещество белого цвета. Предположительно, загадочной субстанцией может быть пальмовое масло.

Местами на береговой линии Бугазской косы между станцией Благовещенской и посёлком Волна 5 и 6 апреля обнаружены выбросы вещества белого цвета на участке берега протяжённостью примерно в 10 км. По предварительным данным, это пальмовое масло, — сообщили сотрудники Оперштаба.

Для получения более точных данных о природе вещества природоохранная прокуратура и Росприроднадзор взяли пробы. В ближайшее время эксперты должны установить, как субстанция оказалась на пляжах Краснодарского края.

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