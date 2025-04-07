Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Названы болезни, которые можно подхватить от ежа

Названы болезни, которые можно подхватить от ежа
Названы болезни, которые можно подхватить от ежа
Аудио-версия:
Комментарии

Милые и забавные животные, которые часто встречаются в садах и лесах, могут представлять опасность для здоровья человека. Как сообщил Михаил Лебедев, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора, от ежей можно заразиться несколькими серьёзными заболеваниями.

Одним из самых опасных заболеваний, передаваемых ежами, является бешенство. Заражение возможно при прямом контакте со слюной больного животного, попавшей на повреждённые кожные покровы. Также высок риск передачи вируса через укусы.

Ещё одна угроза — лептоспироз, вызывающий сильную интоксикацию организма, поражение почек и мышц. Инфекция распространяется через мочу и биологические жидкости заражённых животных, а также через укусы.

Есть опасность заражения сальмонеллёзом, который проявляется сильной болью в животе, рвотой и высокой температурой. Заражению способствуют близкий контакт с больным животным и нарушение правил личной гигиены.

От ежей можно также подхватить столбняк, возбудителем которого является бактерия Clostridium tetani, попадающая в раны через укусы. Столбняк поражает нервную систему и может привести к серьёзным последствиям.

Кроме того, Михаил Лебедев предупреждает о рисках заражения стригущим лишаем и различными паразитами, например, глистами. Ежи являются переносчиками более трёх десятков видов гельминтов, опасных для человека.

Читайте также:
Когда начинается активность клещей, как защититься и что делать при укусе? Отвечает врач
Когда начинается активность клещей, как защититься и что делать при укусе? Отвечает врач

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android