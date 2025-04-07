Названы болезни, которые можно подхватить от ежа

Милые и забавные животные, которые часто встречаются в садах и лесах, могут представлять опасность для здоровья человека. Как сообщил Михаил Лебедев, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора, от ежей можно заразиться несколькими серьёзными заболеваниями.

Одним из самых опасных заболеваний, передаваемых ежами, является бешенство. Заражение возможно при прямом контакте со слюной больного животного, попавшей на повреждённые кожные покровы. Также высок риск передачи вируса через укусы.

Ещё одна угроза — лептоспироз, вызывающий сильную интоксикацию организма, поражение почек и мышц. Инфекция распространяется через мочу и биологические жидкости заражённых животных, а также через укусы.

Есть опасность заражения сальмонеллёзом, который проявляется сильной болью в животе, рвотой и высокой температурой. Заражению способствуют близкий контакт с больным животным и нарушение правил личной гигиены.

От ежей можно также подхватить столбняк, возбудителем которого является бактерия Clostridium tetani, попадающая в раны через укусы. Столбняк поражает нервную систему и может привести к серьёзным последствиям.

Кроме того, Михаил Лебедев предупреждает о рисках заражения стригущим лишаем и различными паразитами, например, глистами. Ежи являются переносчиками более трёх десятков видов гельминтов, опасных для человека.

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