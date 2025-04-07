В Москве состоялся первый в этом году шоссейный старт от Бегового сообщества «Апрель»

Старт собрал около 6 тысяч бегунов. 6 апреля на территории комплекса «Лужники» прошёл забег «Апрель» — первый в этом году шоссейный старт от Бегового сообщества. Победителем забега стал Иван Панфёров: он преодолел дистанцию за 14 мин. 56 сек. Первой среди женщин стала Алла Сидорова с результатом 16 мин. 55 сек.

Результаты забега «Апрель»

Мужчины

Иван Панфёров, 14 мин. 56 сек. Сергей Петров, 15 мин. 02 сек. Артём Цибак, 15 мин. 05 сек.

Женщины

Алла Сидорова, 16 мин. 55 сек. Мария Семенцова, 17 мин. 17 сек. Юлия Конякина, 17 мин. 22 сек.

В этот же день состязались и команды московских вузов, участники III этапа Студенческого кубка Бегового сообщества (СКБС) сезона-2024/2025. Победителем стала сборная МГУ им. М.В. Ломоносова, набрав 3537 баллов. Второе место у РУС «ГЦОЛИФК» (2810 баллов), а почётная бронза у НИУ МГСУ (2739 баллов). Лидером по итогам трёх этапов является команда МГУ им. М.В. Ломоносова – в её копилке сейчас 16 791 балл.

Следующими стартами от команды Бегового сообщества станут кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора». Они пройдут в Битцевском лесу 19 и 20 апреля соответственно. В рамках кроссов также пройдёт IV этап СКБС: 19 апреля участники попробуют свои силы в забеге по пересечённой местности на дистанциях 4 км и 6 км, а также в командной эстафете 4х1 км.

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