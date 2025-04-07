В Москве состоялся первый в этом году шоссейный старт от Бегового сообщества «Апрель»

Старт собрал около 6 тысяч бегунов. 6 апреля на территории комплекса «Лужники» прошёл забег «Апрель» — первый в этом году шоссейный старт от Бегового сообщества. Победителем забега стал Иван Панфёров: он преодолел дистанцию за 14 мин. 56 сек. Первой среди женщин стала Алла Сидорова с результатом 16 мин. 55 сек.
Результаты забега «Апрель»
Мужчины
- Иван Панфёров, 14 мин. 56 сек.
- Сергей Петров, 15 мин. 02 сек.
- Артём Цибак, 15 мин. 05 сек.
Женщины
- Алла Сидорова, 16 мин. 55 сек.
- Мария Семенцова, 17 мин. 17 сек.
- Юлия Конякина, 17 мин. 22 сек.
В этот же день состязались и команды московских вузов, участники III этапа Студенческого кубка Бегового сообщества (СКБС) сезона-2024/2025. Победителем стала сборная МГУ им. М.В. Ломоносова, набрав 3537 баллов. Второе место у РУС «ГЦОЛИФК» (2810 баллов), а почётная бронза у НИУ МГСУ (2739 баллов). Лидером по итогам трёх этапов является команда МГУ им. М.В. Ломоносова – в её копилке сейчас 16 791 балл.
Следующими стартами от команды Бегового сообщества станут кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора». Они пройдут в Битцевском лесу 19 и 20 апреля соответственно. В рамках кроссов также пройдёт IV этап СКБС: 19 апреля участники попробуют свои силы в забеге по пересечённой местности на дистанциях 4 км и 6 км, а также в командной эстафете 4х1 км.
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