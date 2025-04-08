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Раскрыт простой способ поддерживать вес

Раскрыт простой способ поддерживать вес
Раскрыт способ поддерживать вес
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Сбалансированный рацион творит чудеса. Руководитель центра компетенций Роскачества по функциональному питанию Марьям Давлекамова поделилась простым способом сохранения веса. По словам эксперта, достаточно грамотно составить рацион, чтобы поддерживать идеальную форму.

Сбалансированное питание должно содержать достаточное количество важных макро- и микронутриентов, таких как белок, пищевые волокна, витамины и минеральные вещества. Дефицит полезных нутриентов негативно влияет на общее состояние организма, способствуя и ускоряя возникновение алиментарно зависимых заболеваний, то есть таких, которые как раз и возникают от дефицитов. Также в рационе не должно быть избытка сахара, соли и трансжиров, — объяснила Давлекамова.

Эксперт подчеркнула, что рацион должен быть разнообразным и состоять из функциональных продуктов, которые содержат не менее 15 процентов суточной нормы ценных нутриентов в порции.

Чтобы обеспечить наш организм всеми необходимыми микро- и макронутриентами, человеку необходимо потреблять цельнозерновые злаковые продукты, бобовые, овощи, зелень, нежирное мясо, рыбу, яйца, нежирные и несладкие молочные продукты, орехи, — подчеркнула эксперт.

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