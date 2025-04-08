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Сколько лет вашей собаке по человеческим меркам, объяснили эксперты

Сколько лет вашей собаке по человеческим меркам, объяснили эксперты
Сколько лет вашей собаке по человеческим меркам?
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Считается, что один человеческий год эквивалентен семи «собачьим», но это миф. Как утверждают специалисты, процесс старения собак намного сложнее и зависит от множества факторов, включая породу и размеры животного. Согласно исследованиям, маленькие породы живут дольше, чем крупные, и скорость их взросления также варьируется.

Так, крупные породы считаются пожилыми уже к пяти годам, в то время как средние собаки достигают этой стадии лишь к семи годам, а маленькие — к 10. Чтобы точно определить возраст своего питомца, можно использовать специальный калькулятор, учитывающий все особенности породы и размеров собаки.

Кроме того, важными факторами для долголетия являются правильное питание и регулярные визиты к ветеринару. Эксперты подчёркивают необходмость здорового рациона, богатого необходимыми витаминами и минералами, а также своевременной вакцинации и профилактических осмотров. Забота о физической активности и эмоциональной поддержке вашего питомца также играет большую роль в поддержании его здоровья.

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