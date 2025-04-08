4 апреля в Сириусе состоялся чемпионат России по триатлону: результаты

Медали были разыграны в дисциплине дуатлон-спринт (5 км – бег, 20 км – велогонка, 2,5 км – бег). 4 апреля в Сириусе состоялся чемпионат России по триатлону. Среди мужчин лучшим оказался Григорий Антипов, показавший время 52.13. Среди женщин золото забрала Валентина Рясова с результатом 57.41.

Результаты чемпионата России по триатлону

Мужчины

Григорий Антипов — 52.13. Роман Минеев — 52.20. Денис Колобродов — 52.25.

Женщины

Валентина Рясова — 57.41. Диана Исакова — 58.16. Татьяна Баскакова — 1:00.15.

Чемпионат России по триатлону Фото: ФТР

5 апреля состоялись соревнования в дисциплине дуатлон-эстафета (1 км бега, 5 км велогонки и ещё 1 км бега). Лучший результат среди мужчин показала команда из Москвы в составе Романа Кривальцевича, Михаила Бастракова и Ильи Прасолова с результатом 38.20. Серебро у Санкт-Петербурга (Яромир Молибоженко, Илья Кривец, Олег Кузихин) — 38.30. Бронза ещё у одной команды из Северной столицы (Александр Григорьев, Никита Изосимов, Марк Давыденко) — 40.07.

Первой среди женских сборных стала команда из Вологодской области. Татьяна Баскакова, Дарья Захарова и Валентина Рясова показали время 42.57. Серебро у команды Москвы (Анна Горева, Инна Сысоева, Полина Попова) — 44.13. Бронза досталась Санкт-Петербургу (Александра Разарёнова, Мария Шерстнёва, Алевтина Стеценко) — 44.19.

В рамках соревнований также прошла первая в летнем сезоне любительская гонка Федерации триатлона России – ЛИГА ТРИАТЛОНА. В ней поучаствовали 100 триатлетов-любителей. Золото завоевали Павел Горик (58.43) и Анна Иванова (01:06.56).

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