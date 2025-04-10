Названа непригодная для стирки в машине вещь — она может вывести технику из строя

Всего несколько сеансов могут испортить систему. Специалист по ремонту бытовой техники Скотт Флинт рассказал, какая вещь непригодна для машинной стирки. Речь идёт о ковриках для ванной, которые, по словам эксперта, опасны для техники.

Я видел много стиральных машинок с фронтальной загрузкой, которые вышли из строя из-за того, что в них стирали коврики для ванной, — рассказал мастер.

Флинт объяснил, что коврики впитывают в себя слишком много воды. Из-за этого подшипник стиральной машины может не выдержать вес изделия. А из-за высокой скорости вращения коврик может разорваться на мелкие кусочки и засорить двигатель. Эксперт посоветовал не рисковать и относить подобные изделия на стирку в прачечные или химчистки.

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