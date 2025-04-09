Сезон вашего рождения может предсказать склонность к лишнему весу

Учёные из Высшей школы медицины Университета Тохоку в Японии выявили связь между сезоном зачатия и особенностями метаболизма взрослого человека. Оказалось, что люди, рождённые осенью, чаще обладают меньшей массой тела и имеют меньше жировых отложений вокруг внутренних органов по сравнению с теми, кто появился на свет весной.

Авторы проанализировали данные о состоянии здоровья 683 человек в возрасте от трёх до 78 лет. Они разделили участников на две группы в зависимости от сезона зачатия. Оказалось, что у людей, зачатых зимой, когда температуры низкие, отмечается повышенная активность бурой жировой ткани, отвечающей за сжигание калорий и выработку тепла. Это способствует более высокому уровню энергозатрат, что ведёт к снижению индекса массы тела (ИМТ) и уменьшению жировых отложений.

Особенно заметно это проявляется у тех, чьи родители переживали большие суточные колебания температур непосредственно перед зачатием. Учёные предполагают, что основной вклад в формирование этих особенностей вносят мужские половые клетки, которые реагируют на внешние температурные изменения.

Результаты, опубликованные в журнале Nature Metabolism, подтверждают гипотезу о влиянии климата и погоды на физиологические процессы в организме.

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