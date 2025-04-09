Метеочувствительным людям дали совет, как легче переносить магнитные бури

В такие периоды важно внимательно следить за давлением. Кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов рассказал, как метеочувствительным людям облегчить своё состояние во время магнитных бурь. По словам эксперта, главное, о чём нужно позаботиться, — уровень давления.

Проблема осложняется ещё и тем, что чувствительность к колебаниям магнитного поля и изменениям погоды у многих людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями часто сочетаются. В такой ситуации крайне важно избегать всего, что работает на повышение давления: избыточного потребления соли, напитков с кофеином (чай, кофе, газировки, энергетики), крепкого алкоголя, стрессов, — сказал Спахов.

Врач порекомендовал регулярно делать измерения тонометром, а при малейшем изменении самочувствия отказаться от активности. В случае, если состояние становится всё хуже, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Названы лучшие способы защитить себя и питомцев от клещей