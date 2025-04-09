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Белки помогли жителю США избавиться от психологических проблем

Белки помогли жителю США избавиться от психологических проблем
Мужчина вылечился от депрессии благодаря белкам
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Благодаря пушистым зверькам мужчина по-новому взглянул на жизнь. Деррик Дауни-младший из США несколько лет боролся с тяжёлой депрессией. В один момент он понял, что нужно что-то менять, и стал искать способы выбраться из этого состояния. Деррик начал часто гулять в парке, расположенном неподалёку от дома.

Местные белки быстро заинтересовались мужчиной, который регулярно проходил по их владениям. Со временем они совсем перестали бояться человека и даже стали карабкаться по его ногам. С тех пор Дауни-младший называет себя заклинателем белок.

По словам мужчины, он с лёгкостью различает пушистых друзей между собой по мордочке и характеру. Иногда к прогулкам Деррика присоединяется его кот Манго. Усатый, к слову, тоже не против игр с белками. Благодаря общению с милыми зверьками Дауни-младшему удалось выбраться из депрессии и начать жизнь сначала.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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