Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Раскрыт возраст резкого старения организма

Раскрыт возраст резкого старения организма
Когда резко стареет организм
Аудио-версия:
Комментарии

По мнению учёных, естественные изменения происходят не линейно. Профессор биомедицинской инженерии Карл Крушельский рассказал, что в жизни человека наблюдается несколько ключевых точек резкого старения. По словам эксперта, первая наступает примерно в 45 лет.

В этот период заметно ухудшается качество кожи, теряется мышечная масса и замедляется метаболизм. Затем появляются первые глубокие морщины, а человек начинает замечать, что организм хуже перерабатывает жиры и алкоголь.

Вторая точка — примерно 65 лет, когда организм резко теряет защитную функцию иммунной системы. При этом Крушельский подчеркнул, что второй этап резкого старения у каждого наступает в своё время. У кого-то он происходит на несколько лет раньше или позже.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
В Госдуме допустили повышение пенсионного возраста до 70 лет
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android