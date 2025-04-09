Раскрыт возраст резкого старения организма

По мнению учёных, естественные изменения происходят не линейно. Профессор биомедицинской инженерии Карл Крушельский рассказал, что в жизни человека наблюдается несколько ключевых точек резкого старения. По словам эксперта, первая наступает примерно в 45 лет.

В этот период заметно ухудшается качество кожи, теряется мышечная масса и замедляется метаболизм. Затем появляются первые глубокие морщины, а человек начинает замечать, что организм хуже перерабатывает жиры и алкоголь.

Вторая точка — примерно 65 лет, когда организм резко теряет защитную функцию иммунной системы. При этом Крушельский подчеркнул, что второй этап резкого старения у каждого наступает в своё время. У кого-то он происходит на несколько лет раньше или позже.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: В Госдуме допустили повышение пенсионного возраста до 70 лет