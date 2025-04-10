Учёные рассказали, почему никогда не следует разогревать чай в микроволновке

Группа экспертов из университетов Великобритании высказалась относительно практики повторного нагрева чая в микроволновой печи.

Марк Миодовник, профессор кафедры материаловедения и общества Лондонского университетского колледжа, называет чай из микроволновки «ужасным» и утверждает, что это негативно сказывается на вкусе напитка. По словам эксперта, «хуже» чая, разогретого в микроволновке, может быть только чашка кофе, которую подают в самолёте.

Главная причина, по которой не стоит разогревать его повторно, заключается в том, что он будет невкусным.

Между тем профессор Крис Бадд с кафедры математических наук Университета Бата отметил, что совершенно нормально разогревать чай в микроволновой печи, поскольку вода является хорошим проводником микроволн, а конвекционные потоки в чае обеспечивают равномерное распределение тепла. Однако следует соблюдать осторожность — керамические чашки могут сильно нагреваться.

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