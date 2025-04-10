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Путешественников предостерегли от нарушения трёх необычных законов в ОАЭ

Путешественников предостерегли от нарушения трёх необычных законов в ОАЭ
Необычные запреты в ОАЭ
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Перед поездкой важно ознакомиться с местными правилами, чтобы не нарваться на неприятности. Эксперт отдела продаж Onlinetours Дарья Абакумова рассказала о необычных законах ОАЭ, которые туристы рискуют нарушить чаще всего. На первом месте — запрет фотографировать людей без их разрешения.

Важный закон касается неприкосновенности частной жизни — здесь нельзя фотографировать людей без их разрешения. Нарушителям грозят большие штрафы и даже тюремный срок, особенно серьёзно относятся к снимкам, опубликованным в социальных сетях, — объяснила эксперт.

Во-вторых, нарваться на штраф можно, если зайти в автобус или метро с едой или напитками. В Дубае и других Эмиратах категорически запрещено есть и пить во всех видах общественного транспорта, а также на остановках.

Ещё нужно быть осторожными с продуктами, содержащими маковые семечки, — из них изготавливают опиум, так что это учитывает антинаркотическое законодательство страны, — подытожила Абакумова.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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