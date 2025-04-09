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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фальшивыми письмами от ФНС

Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу предупредило о новой схеме мошенничества, направленной на получение персональных данных организаций. Злоумышленники рассылают поддельные уведомления, маскирующиеся под официальные письма от Федеральной налоговой службы (ФНС).

В сообщении ведомства указаны ключевые признаки, позволяющие распознать мошеннические письма. Среди них использование фейковых кодов, поддельных подписей и недостоверных абонентских номеров. Также на бланках могут фигурировать имена и инициалы несуществующих сотрудников.

МВД призывает проявлять бдительность и при малейшем сомнении обращаться в соответствующие органы для проверки подлинности уведомлений.

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