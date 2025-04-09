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Похудевшая Кэти Перри произвела фурор, выйдя в свет в дерзком платье

Похудевшая Кэти Перри произвела фурор, выйдя в свет в дерзком платье
Кэти Перри
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Певица удивила публику выбором лука. Кэти Перри стала гостьей церемонии вручения научной премии Breakthrough Prize («Премия за прорыв»), состоявшейся в Санта-Монике (США). Для мероприятия, которое, к слову, называют, «Оскаром» в области науки, артистка примерила дерзкий образ.

Кэти Перри

Кэти Перри

Фото: Jesse Grant/Getty Images

Кэти позировала перед фотографами в длинном платье с глубокими вырезами и капюшоном от индийского бренда Gaurav Gupta. Изюминкой лука стали сотни бусин, которые переливались от света софитов, создавая яркое свечение. Перри сделала лёгкий нюдовый макияж и гладкую причёску.

За последний год Кэти похудела более чем на 10 кг. После преображения она стала чаще выбирать открытые и дерзкие образы, подчёркивающие её и без того идеальную фигуру. Поклонники артистки отметили, что возможность носить подобные вещи — награда за месяцы упорной работы Перри над собой.

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