Микки Рурк напугал поклонников резкими переменами во внешности

Время не щадит никого. Микки Рурк сильно удивил поклонников, опубликовав новую фотографию. Для кадра 72-летний актёр позировал во время ужина в компании своего тренера и друга Лиама Вона и его брата.

Фото: Из личного архива Микки Рурка

В этот раз, как всегда стильный и бодрый, Микки сильно напугал пользователей Сети. Люди обратили внимание на то, что артист заметно сдал и изменился внешне. Хотя в чертах мужчины на кадре всё ещё угадывается любимец миллионов, трудно поверить, насколько сильно он изменился за последние годы.

«Боже, ребята, это ведь пример того, что пластика — зло», «Интересно, как бы он выглядел без всех этих операций. Зачем они вообще были нужны», «Очень жаль наблюдать за тем, как стареют наши кумиры», «Микки всегда был красавчиком. Очень обидно, что всё так повернулось», — написали поклонники артиста в его соцсетях.

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