Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Врач рассказал о преимуществах занятия хоккеем: спрос на них вырос после рекорда Овечкина

Врач рассказал о преимуществах занятия хоккеем: спрос на них вырос после рекорда Овечкина
Врач рассказал о преимуществах занятия хоккеем
Аудио-версия:
Комментарии

Россияне массово стали интересоваться этим зрелищным видом спорта. Дмитрий Карпенко — кандидат медицинских наук и доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета — рассказал о положительных эффектах занятий хоккеем. По его словам, регулярные тренировки помогают укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшают обмен веществ и повышают общую выносливость организма.

Дмитрий Карпенко подчеркнул, что хоккей способствует снижению уровня стресса, нормализации массы тела и улучшению психоэмоционального состояния у взрослых. Активная игра задействует грудные мышцы, диафрагму и межрёберные мышцы, делая их сильнее и выносливее. Интенсивные физические нагрузки, такие как бег на коньках и резкие ускорения, тренируют лёгкие, увеличивая их жизненную ёмкость.

Однако специалист советует перед началом активных тренировок пройти медицинское обследование, особенно при наличии хронических заболеваний сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем.

Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий в качестве нападающего в «Вашингтон кэпиталз», 6 апреля 2025 года забросил свою 895-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Так, он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, став лучшим снайпером в истории НХЛ. Прежде рекорд Гретцки никто не мог превзойти на протяжении 26 лет.

Читайте также:
8 лёгких упражнений для укрепления мышц спины в домашних условиях
8 лёгких упражнений для укрепления мышц спины в домашних условиях

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android