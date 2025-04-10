Камилла Кабелло показала, как выглядит в бикини

Актрисе понадобилось время, чтобы принять себя. Камила Кабелло раньше крайне редко делилась с поклонниками фото в купальниках и откровенных нарядах. У звезды фильма «Золушка» ушло несколько лет на то, чтобы попрощаться с комплексами.

Камила Кабелло Фото: Из личного архива Камилы Кабелло

Теперь Камила без стеснения выкладывает снимки в пляжных луках и вдохновляет других. В этот раз она поделилась фотографией, для которой позировала в бикини. Подписчики Кабелло отметили, что певице точно не следует переживать, ведь её фигура уникальна.

«Что же общество делает с женщинами, если они стесняются себя такими?», «Камила — мой герой», «Как здорово, что она смогла побороть себя», «Прекрасная фигура реальной женщины», — написали фолловеры под снимками Кабелло.

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