Почти лето: москвичей на следующей неделе ждёт резкое потепление

Столбики термометров поднимутся до +22 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец «РИА Новости».

По словам синоптика, в ближайшие выходные погода будет нестабильной: ночью ожидается снег, однако днём ситуация улучшится. В субботу воздух прогреется до +6 градусов, в воскресенье — до +7. Перелом наступит в начале следующей недели, когда в Центральную Россию придёт западное «крыло» азиатского антициклона. Это обеспечит региону семидневку превосходной погоды — солнечной, сухой и аномально тёплой.

Уже в понедельник днём в столице прогнозируют +15 градусов, а ночью — последние слабые заморозки. Во вторник температура достигнет +18 градусов, в среду — +20 градусов. Пик потепления придётся на вторую половину недели: южные ветры принесут ночные показатели до +7…+12 градусов, днём воздух прогреется до +17…+22 градусов. Снежный покров в регионе, по прогнозам, растает за считаные дни.

Такой аномально высокий температурный режим близок к климатическим показателям начала лета. Погода из марта перенесёт нас в май и даже в начало июня, — сказал эксперт.

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