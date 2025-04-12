В Госдуме предложили ввести самозапрет на покупку алкоголя

Автор инициативы предложил тратить сэкономленные деньги на фитнес-зал. Депутат Государственной Думы от партии «Новые люди» Амир Хамитов выдвинул идею о введении самозапрета на покупку алкоголя. Политик уверен, что таким образом значительно продвинется работа над достижением национальных целей в области здорового образа жизни.

Тот, кто хотел бы избежать ненужных соблазнов, сможет ввести самозапрет и ограничить себя от таких покупок. Улучшится здоровье и конкретных людей, и населения страны в целом, — объяснил парламентарий.

Хамитов подчеркнул, что у граждан появится больше свободных средств для занятий спортом и посещения тренажёрного зала. Как именно будет работать самозапрет на покупку алкоголя, пока не ясно. Инициативу планируется вывести на обсуждение.

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