Копенгаген признан самым счастливым городом в мире. На каком месте Москва?

Столица России тоже вошла в список. Исследователи Лондонского института качества жизни составили топ-200 городов мира с самыми счастливыми людьми. Первое место заняла столица Дании. Копенгаген оказался наиболее комфортным и достойным городом для жизни.
В первой пятёрке также оказались Цюрих (Швейцария), Сингапур, Орхус (Дания) и Антверпен (Бельгия). Из российских городов в список попала Москва. Нашла столица заняла 170-е место из 200 возможных.
Аналитики составили рейтинг на основании шести критериев. Исследователи оценили общее благополучие городов, бюрократические аспекты, качество окружающей среды, экономику, здоровье населения, а также уровень мобильности.
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