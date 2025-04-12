Кот Шайтан вместе с хозяйкой открыл сезон сап-сёрфинга в Хабаровском крае

Усатый вполне вальяжно чувствует себя на воде. Кот по кличке Шайтан открыл сезон сап-сёрфинга в Хабаровской области. Животное вместе со своей хозяйкой Еленой проплыло по Амурской протоке. Девушка рассказала, что пушистый уже несколько лет катается вместе с ней на сапах.

Так вышло, что он по умолчанию поехал с нами, когда мы взяли его в первые дни. Шайтан спокойно перенёс поездку на машине. Развлекался в ней и лежал на панели. Потом мы собрались с ночёвкой на рыбалку. Чтобы не сидел голодным дома, поехал также с нами. В процессе выяснилось, что в машине ему нравится больше, чем в квартире. Он узнаёт «свою» машину, запрыгивает в неё и катается. Спит в поездках на руках или просто разваливается на сиденье или сапе, — рассказала Елена о приключениях кота.

Шайтан к тому же заядлый путешественник. Вместе с хозяйкой он уже успел побывать на скалах Надге в Нанайском районе и встречал незабываемые рассветы на сопке Змеинка.

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