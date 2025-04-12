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Постройневшая Кристина Агилера похвасталась фигурой в полупрозрачном платье

Постройневшая Кристина Агилера похвасталась фигурой в полупрозрачном платье
Кристина Агилера
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Звезда похудела на 20 килограммов. За последний год Кристина Агилера изменилась до неузнаваемости. Певица взяла себя в руки и «построила» фигуру мечты. Результатами работы над собой она делится в социальных сетях.

Кристина Агилера

Кристина Агилера

Фото: Из личного архива Кристины Агилеры

В этот раз Кристина позировала перед камерой в кружевном чёрном платье, которое отлично подчеркнуло её тонкую талию. Артистка дополнила лук небрежным пучком с распущенными локонами, естественным макияжем и массивными украшениями.

В Сети ходили разговоры о том, что Агилере удалось похудеть благодаря специальным препаратам. Певица опровергла все эти догадки и рассказала, что сбросила лишние килограммы благодаря диете, основанной на цельных продуктах, а также интуитивном питании. Параллельно Кристина занималась с тренером и добавила в свои будни больше активности.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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