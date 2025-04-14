Обнаружена неожиданная причина мучительных мигреней у женщин

Новаторское исследование, проведённое Сиднейским университетом, показало, что женщины с плохим состоянием зубов и дёсен чаще страдают от приступов мигрени. Причиной могут быть бактерии, обитающие в ротовой полости.

В эксперименте принимали участие 168 добровольцев, которые оценивали своё здоровье полости рта через анкеты и сообщали о частоте головных болей, мигреней и других симптомов. У половины участников с самыми серьёзными проблемами зубов и дёсен мигрени возникали регулярно. Анализ слюны выявил избыток бактерий Mycoplasma salivarium (связанных с заболеваниями дёсен) и Bifidobacterium (часто используемых в пробиотиках).

Особое внимание учёные обратили на пробиотики с бифидобактериями, популярные для улучшения пищеварения. Оказалось, что эти бактерии вырабатывают кислоту и устойчивы к фториду, что может ухудшать здоровье полости рта и провоцировать боль. Вывод учёных ставят под вопрос безопасность их бесконтрольного приёма.

Улучшение здоровья полости рта может стать ключом к борьбе с изнуряющей болью, отмечают авторы.

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