Шоу «Титаны», 2-й сезон, 12-я серия: во сколько начинается, что ждёт участников

В прошлом выпуске из борьбы выбыли пять атлетов. В воскресенье, 13 апреля, ТНТ покажет 12-ю серию шоу «Титаны». Искусственный интеллект подготовил для участников проекта новое испытание — оно обещает быть ещё сложнее и серьёзнее.

Напомним, по итогам прошлого выпуска проект покинули Саша Стоун, Алексей Кислица, Дарья Наваррская, Алексей Худяков и Олег Виллард. Они показали слабейший результат в испытании «Эстафета».

Новый выпуск шоу выйдет в 21:00 мск. Посмотреть эфир можно будет на сайте телеканала или на Rutube-канале «Титаны».

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