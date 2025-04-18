Учёные нашли точную дозу алкоголя в день, которая может удвоить риск слабоумия

Бразильские исследователи установили, что употребление восьми и более порций алкоголя в неделю существенно повышает риск развития деменции и других форм повреждения мозга. Такое количество спиртного удваивает вероятность появления опасных симптомов.

В исследовании приняли участие 1781 человек. Выяснилось, что любители алкоголя живут в среднем на 13 лет меньше, чем люди, полностью отказавшиеся от спиртного. Учёные подчёркивают, что даже умеренное употребление алкоголя несёт риски для здоровья мозга, что подтверждается наличием характерных повреждений у участников исследования.

Чрезмерное употребление алкоголя является серьёзной проблемой мирового здравоохранения, связанной с ростом проблем со здоровьем и смертностью, — отметили учёные.

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