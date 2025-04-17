Учёные нашли ключ к лечению болезненного синдрома сухости во рту

Эксперты из Пекинского университета сделали важное открытие в изучении синдрома Шегрена — заболевания, которое вызывает сильную сухость во рту. Они обнаружили, что причина этого симптома кроется в разрушении белка трицеллюлина, который отвечает за поддержание целостности клеток в слюнных железах. Когда этот белок исчезает, железы начинают хуже вырабатывать слюну, что приводит к ощущению сухости.

В лабораторных экспериментах учёные смогли восстановить нормальное функционирование желёз с помощью двух подходов: специального препарата и блокировки определённой молекулы. Оба метода успешно вернули мышам нормальную секрецию слюны. Результаты работы опубликованы в International Journal of Oral Science.

Синдром Шегрена встречается у миллионов людей, особенно у женщин, и серьёзно ухудшает качество жизни. Новое исследование даёт надежду на разработку более эффективных методов лечения, которые помогут многим людям справиться с этим заболеванием.

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