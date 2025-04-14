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Шоу Титаны 2 сезон 12 серия: кто ушел, обзор, испытания, результаты 12 выпуска

Кто выбыл в 12-м выпуске шоу «Титаны 2»: результаты испытаний
Шоу «Титаны»
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В новой серии участников ждало испытание в два этапа. В самом начале 12-го выпуска 2-го сезона шоу «Титаны» из-за травмы проект покинул Никита Нагорный.

Оставшиеся атлеты на первом этапе задания должны были пробежать на дорожке 10 минут, на втором – семь минут, а на третьем – пять минут. В итоговой таблице отмечался общий километраж. Второе задание выпуска — парный воркаут. Участники разделились и преодолевали трассу с помощью длинного металлического шеста.

10 спортсменов, показавшие худший результат, вышли из борьбы. Среди них: Давит Чакветадзе, Регина Мухаметшина, Альбина Мухаметшина, Александр Лесной, Тагар Намсараев, Илья Ермаков, Алексей Олейник, Джамал Атаев, Владлена Бобровникова и Анатолий Надратовский.

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