Мощная магнитная буря накроет Землю вечером 16 апреля

Магнитные возмущения будут наблюдаться три дня подряд. В среду, 16 апреля, на Земле прогнозируется магнитная буря класса G2. Об этом сообщают эксперты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

Геомагнитный фон резко изменится около 15:00, говорят учёные. Буря будет средней степени интенсивности.

В четверг, 17 апреля, геомагнитный фон также будет повышен, но не достигнет штормовых значений.

Согласно прогнозу исследователей, следующие магнитные бури ожидаются 22 и 24 апреля, а также 2, 5, 6 и 7 мая. Геомагнитные возмущения могут негативно сказаться на состоянии метеозависимых людей и повлиять на работу спутников и связи.

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