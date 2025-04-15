Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Москвичей предупредили о возможном обострении аллергии из-за потепления

Москвичей предупредили о возможном обострении аллергии из-за потепления
Потепление в Москве принесёт пыльцу
Аудио-версия:
Комментарии

В столицу вернулось весеннее тепло, а вместе с ним и пыльца. Кандидат медицинских наук Дмитрий Карпенко предупредил аллергиков, что повышение температуры воздуха в Москве и Подмосковье в ближайшее время спровоцирует интенсивное цветение и выраженное выделение пыльцы.

Резкий рост концентрации пыльцы в окружающей среде неизбежно приведёт к обострению аллергических заболеваний, таких как сезонный аллергический ринит и бронхиальная астма, — объяснил эксперт.

Врачи рекомендовал аллергикам проводить на улице как можно меньше времени. Особенно это касается первой половины дня, когда концентрация пыльцы в воздухе достигает максимальных значений.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Травматолог рассказал о частой ошибке при помощи сбитому самокатом человеку
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android