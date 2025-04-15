Москвичей предупредили о возможном обострении аллергии из-за потепления

В столицу вернулось весеннее тепло, а вместе с ним и пыльца. Кандидат медицинских наук Дмитрий Карпенко предупредил аллергиков, что повышение температуры воздуха в Москве и Подмосковье в ближайшее время спровоцирует интенсивное цветение и выраженное выделение пыльцы.

Резкий рост концентрации пыльцы в окружающей среде неизбежно приведёт к обострению аллергических заболеваний, таких как сезонный аллергический ринит и бронхиальная астма, — объяснил эксперт.

Врачи рекомендовал аллергикам проводить на улице как можно меньше времени. Особенно это касается первой половины дня, когда концентрация пыльцы в воздухе достигает максимальных значений.

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