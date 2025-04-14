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На этой неделе в Москве потеплеет до +26 градусов

Специалисты Гидрометцентра России опубликовали прогноз погоды в столице на ближайшие дни. Во вторник, 15 апреля, в Москве будет +15…+17 градусов днём. Местами пройдёт небольшой дождь.

В среду, 16 апреля, воздух прогреется до +18…+20 градусов, в четверг — до +17…+22 градусов. В пятницу синоптики обещают уже +20…+25 градусов. В эти дни ожидается переменная облачность без осадков.

В субботу, 19 апреля, будет прохладнее: +17…+22 градуса днём. Также временами возможен дождь.

В воскресенье, 20 апреля, метеорологи прогнозируют летнюю погоду. Будет солнечно, а температура воздуха днём поднимется до +21…+26 градусов.

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