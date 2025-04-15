В России хотят сократить рабочий день для женщин

С такой инициативой выступил депутат Государственной думы РФ Игорь Антропенко. Он предложил сократить продолжительность рабочего дня на один час.

По мнению парламентария, такой шаг позволит представительницам прекрасного пола уделять больше внимания своей семье и детям. Каждый ребёнок ходит как минимум на один кружок дополнительного образования или в спортсекцию, а многие — сразу на несколько», — сказал Антропенко в интервью ТАСС. Он обратил внимание на сложность совмещения рабочих обязанностей и семейных забот, особенно в условиях загруженного графика современных родителей.

По словам депутата, сокращение рабочего дня даст возможность мамам проводить больше времени с детьми, водить их на занятия и помогать с учёбой. Это положительно скажется на воспитании будущего поколения и улучшит качество семейной жизни.

Также, как отмечает Антропенко, нужно учитывать особенности женского организма и образа жизни.

Женщине требуется намного больше времени, чем мужчине. Мы же говорим о самой прекрасной половине человечества! Стоит вопрос повышения демографии, а когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой? Считаю актуальным и своевременным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы.

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