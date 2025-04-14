24 мая в Омске пройдёт весенний полумарафон «ЗаБег.РФ»

До самого масштабного спортивного события этой весны меньше двух месяцев. 24 мая в Омске состоится Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Ровно в 9:00 по московскому времени его участники выйдут на старт, чтобы попробовать свои силы на дистанциях 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.

Омск стал частью проекта в 2018 году, однако весенний полумарафон проводится там с 1996-го. Благодаря системе гандикап до конца сохраняется интрига, кто первым пересечёт линию финиша. Во время старта с учётом гандикапа спортсмен может показать абсолютно лучшее время, но при этом не быть победителем.

Первыми на дистанцию выйдут самые старшие участники, последними – самые молодые. Так, категория мужчин 18-34 лет стартует на 21 минуту 36 секунд позже мужчин в возрасте 70+. Финишёры всех дистанций на «ЗаБег.РФ» получат памятную медаль.

Условия и стоимость участия:

1 км (без возрастных ограничений) – 1260 рублей.

5 км (10+) – 1540 рублей.

10 км (14+) – 1820 рублей.

21,1 км (16+) – 2100 рублей.

Ознакомиться с деталями забега и зарегистрироваться можно на сайте.

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