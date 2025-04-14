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Кэти Перри рассказала, как готовилась к полёту в космос

Кэти Перри рассказала, как готовилась к полёту в космос
Кэти Перри
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Певица вошла в состав первого за 60 лет полностью женского космического экипажа. Сегодня, 14 апреля, состоится миссия на корабле Blue Origin. Кэти Перри вместе с коллегами проведёт на орбите Земли 11 минут. Артистка рассказала, как готовилась к полёту.

Я говорю себе, что я смелая, отважная и делаю это для нового поколения. Я готова вдохновить много людей, но особенно молодых девушек, которые однажды смогут позволить себе полететь в космос в будущем без каких-либо ограничений, — поделилась Кэти.

Перри подчеркнула, что в период подготовки усиленно занималась спортом, тренировала вестибулярный аппарат, а также проходила сотни медицинских тестов, которые показали, что она полностью готова к путешествию.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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