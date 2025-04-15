В Москве состоялись чемпионат и первенство страны по фитнес-аэробике

В одном месте собрались 3800 спортсменов из 33 регионов. На столичной волейбольной арене «Динамо» состоялось самое масштабное событие Федерации фитнес-аэробики России (ФФАР). На площадке проходили чемпионат и первенство страны 2025 года, Московский фестиваль физической культуры, спорта и фитнеса «Я выбираю спорт!», а также различные мастер-классы.

Состязания проходили по пяти аккредитованным дисциплинам: это аэробика, аэробика 5 человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп большая группа. Гостями события стали представители Федерального центра подготовки спортивного резерва и Департамента спорта высших достижений Министерства спорта России. Они оценили высокий уровень подготовки участников и отметили их мастерство.

Чемпионат России по фитнес-аэробике Фото: ФФАР

По итогам чемпионата мы сформируем национальную сборную по фитнес-аэробике, самые достойные выполнят разряд мастера спорта. Впереди у спортсменов два этапа Кубка России в Сочи и Казани, а завершится сезон ежегодным международным турниром в Москве, — рассказала президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина.

Победители чемпионата России по фитнес-аэробике 2025 года

Аэробика

Команда «Спринт», Петрозаводск

Аэробика 5 человек

Команда «Принцессы Стихии», Москва

Степ-аэробика

Команда «Глория», Обнинск

Хип-хоп

Команда «Уран», Пенза

Хип-хоп большая группа

Команда «Регион 11», Сыктывкар

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