В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать продукты на Пасху

В этом году Пасха отмечается 20 апреля, и многие россияне уже закупают продукты для праздничного стола. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать качественные ингредиенты.

Куличи покупать следует исключительно в магазинах и супермаркетах, имеющих сертификаты качества продукции. Обращайте внимание на состав продукта: в нём должны присутствовать свежие натуральные компоненты, такие как яйца и сливочное масло. Внешняя корочка хорошего кулича должна быть сухой, гладкой и равномерной. Обращайте внимание на срок годности.

Что касается яиц, то на них должен быть штамп с указанием категории и срока годности. Диетические яйца пригодны к употреблению максимум семь дней, столовая категория — 25 суток. Обратите внимание на целостность скорлупы и чистоту яиц.

Настоящий творог отличается чистым белым цветом с лёгким кремовым оттенком и приятной мягкой структурой. Соблюдайте сроки хранения продукта — не дольше трёх–четырёх дней в прохладном месте.

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